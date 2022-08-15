В Беларуси не хватает педагогов, учителей и воспитателей 6 15.08.2022, 19:18

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Сколько работников не хватает и какими зарплатами заманивают их наниматели.

До начала учебного года остается чуть больше двух недель. Учреждения образования сейчас активно ищут работников. Только за последний месяц в общереспубликанской базе вакансий появилось около 2000 объявлений о поиске педагогов, учителей и воспитателей, пишет «Зеркало».

Педагоги. С характеристикой, без судимости и административных правонарушений

О приеме на работу педагогов на сайте государственной службы занятости сегодня размещены 1251 объявление, из них 912 — появились за последний месяц. Эти сотрудники нужны не только в школах, но и вузах и ссузах. К примеру, зарплату на уровне 1110−1300 рублей обещают социальному педагогу в лингвистическом университете. Отметим, что это зарплатный «потолок» по данной специальности. При этом вуз готов принять на работу сотрудника даже со средне-специальным образованием, но он должен быть с опытом работы от трех лет. Как правило, наниматели указывают в объявлениях по вакансиях зарплату до уплаты налогов, то есть на руки получится меньшая сумма.

Педагог социальный на зарплату 800 рублей нужен и в столичный медуниверситет. Работать надо будет по графику. Претендент должен быть с высшим образованием.

Школы также нуждаются в таких специалистах. Так, педагог-организатор в минской СШ № 68 на ставку получит 457−800 рублей и полный социальный пакет. На должность готовы принять человека без опыта работы, но активного и креативного, который «создаст условия для детей и подростков раскрыть свои таланты».

В столичной СШ № 94 также нужен социальный педагог. Вакансию может закрыть человек со средне-специальным или высшим образованием, который пройдет медкомиссию, предоставит справки об отсутствии судимости и привлечении к административной ответственности, также нужна характеристика. Зарплату обещают на уровне 700−900 рублей.

Учитель. Работа за 500−600 рублей «для приобретения опыта»

Объявлений о вакансиях учителей в общереспубликанской базе — 730, из них 462 были опубликованы за последний месяц. Самый высокий заработок обещают учителю белорусского языка и литературы в СШ № 191 Минска — от 1400 до 1500 рублей. Работать надо будет с понедельника по субботу (нагрузка 30 часов в неделю), плюс к этому надо будет вести классное руководство.

Несколько десятков учреждений образования ищут учителей на зарплату до 500 рублей. К примеру, СШ № 4 Могилева нуждается в учителе музыки с высшим профильным образованием, заработок сотрудника — 500 рублей.

Учителя химии на зарплату 483 рубля ждут в СШ № 10 Новополоцка.

Еще меньше — 482,29 рублей, готовы платить учителю музыки со средне-специальным образованием и опытом работы от трех лет в СШ № 1 Скиделя. Такая же зарплата ждет учителя музыки в Прудковской СШ Мозырского района.

Двух учителей начальных классов на зарплату от 481 до 500 рублей примут в СШ № 2 Бобруйска.

В Минске тоже есть вакансии с маленькими зарплатами. Например, предприятие по оказанию логопедических услуг «Я говорю-М» готово платить учителю-дефектологу зарплату на уровне 500−600 рублей.

Воспитатель. На полторы ставки за 900 рублей

Для воспитателей в центрах занятости открыто 758 вакансий, из которых 477 размещены за последний месяц.

Самый высокий заработок воспитателю дошкольного образования — 1250 рублей, обещают платить в Пелясской средней школе в Вороновском районе. Но есть требование — надо знать литовский язык.

Самую высокую зарплату воспитателю общежития обещают в лингвистическом университете — на уровне 1100−1150 рублей. На должность возьмут сотрудника со средне-специальным или высшим педагогическим образованием, стажем работы по специальности от года, ответственного и требовательного. Воспитателю надо будет работать шесть дней в неделю по графику, в первую и вторую смены.

Воспитателям дошкольного образования в детских садах заработок обещают меньше. Чтобы получить за свою работу 800−900 рублей сотруднику надо будет работать на полторы ставки в яслях-саду деревни Омговичи Слуцкого района.

Есть и вовсе мизерная зарплата — всего 481 рубль. Ее получат воспитатели дошколят в учреждениях Жлобина: «ясли-сад № 15», «ясли-сад № 43», «ясли-сад № 34».

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