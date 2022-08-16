На Луне нашли признаки ее земного происхождения 16.08.2022, 8:39

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В лунных породах нашли два важных элемента.

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что в лунных породах содержатся гелий и неон — газы земного происхождения. А это доказывает, что когда-то Луна была частью Земли, пишет sciencealert.com.

Исследователи предполагают, что земной спутник образовался в результате раскола одной большой древней планеты. Вероятно, в нее врезался крупный космический объект, и она раскололась на две части, которые позже стали Землей и Луной.

Патриция Уилл, ведущий автор нового исследования, рассказывает, что следы гелия и неона нашли в частицах базальта из магмы, которая поднялась из недр Луны и быстро остыла.

Хотя неон и гелий не нужны для развития жизни, ученым все равно интересно выяснить, как эти газы пережили бурное формирование Луны.

«Такие знания помогут в области геохимии и геофизики, — говорит Хеннер Бузманн, один из авторов исследования. — Можно будет создать новые модели, которые в покажут, как такие летучие элементы могут пережить формирование планет в Солнечной системе и за ее пределами».

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