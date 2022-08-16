«Калиновцы» отвечают на вопросы потенциальных новобранцев 1 16.08.2022, 14:35

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Как стать бойцом полка?

Каждый месяц в телеграм-канале полка Кастуся Калиновского появляются видео-сообщения, в которых калиновцы отвечают на вопросы белорусов и граждан других стран, мечтающих защищать Украину во время войны. «Еврорадио» собрало их в единый текст, чтобы каждый потенциальный новобранец понимал, почему его заявка рассматривается так долго, что ждет на фронте и как поддержать близких, если заявку все же одобрят.

«Решил стать бойцом полка, но при этом понимаю, что на моем содержании семья. Как они будут существовать без моей зарплаты?»

Подчеркнем: все без исключения бойцы полка Кастуся Калиновского подписывают контракт с Вооруженными силами Украины. Это гарантирует им ежемесячный заработок. Существуют безопасные способы поддержать семью, которая осталась в Беларуси. Имейте в виду, что контракт не заключается в первый день прибытия новобранца в полк. Сначала новобранец зачисляется в учебную роту, где в течение месяца проходит курс необходимой подготовки. Все это время новобранец находится на полном обеспечении, но зарплата начинает начисляться после заключения контракта.

«Что делать, если после обращения в чат-бот, анкетирования и отправки документов процесс верификации затягивается? Десять дней прошли, но ответа пока нет».

Процесс верификации кандидатов в полк Кастуся Калиновского в каждом конкретном случае проходит по-разному. В отдельных случаях он требует большего количества времени. Десять дней — это общая цифра. Обращаем внимание, что время рассмотрения может затягиваться из-за большого количества заявок, но мы делаем все возможное, чтобы ускорить эту процедуру. Если с вами долго не связываются, прояснить ситуацию вы можете, напомнив о себе в чат-бот. Не волнуйтесь: безопасность каждого кандидата для нас в приоритете.

«Новобранцы, которые успешно прошли верификацию и готовятся к прибытию в полк, спрашивают: стоит ли самостоятельно приобрести для себя что-то из экипировки?»

Экипировку добровольцев полностью берет на себя полк. Покупать что-то самостоятельно не нужно. Если вы все же решили приобрести себе что-то из военной амуниции, лучшим выбором, на наш взгляд, будет качественная тактическая обувь. Еще одна пара берцев никогда не была лишней для военного.

«Может ли гражданин Украины или иностранец (не белорус) стать бойцом полка Калиновского?»

Если гражданин Украины или другой иностранец является специалистом исключительно высокого уровня, он имеет все шансы оказаться в рядах полка Калиновского. Для этого нужно написать в наш чат-бот и обязательно сообщить о наличии специальной подготовки, об уровне военной подготовки, о своем боевом опыте.

Белорусы с украинскими паспортами также могут стать бойцами полка. После подачи заявки в чат-бот и согласования вашей кандидатуры мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вы как можно скорее стали в наши ряды.

Для других иностранцев, мечтающих защищать Украину от российской агрессии, сообщаем: в феврале 2022 года правительство по просьбе президента Зеленского создало добровольческое военное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это военное формирование для добровольцев-иностранцев. Чтобы вступить в ряды легиона, необходимо обратиться в посольство Украины в своем государстве, где вам предложат алгоритм дальнейших действий.

«Если со мной что-то случится во время боевых действий, как об этом узнают мои близкие?»

Каждый боец полка Калиновского после подписания контракта становится военнослужащим Вооруженных сил Украины. Военнослужащие в обязательном порядке оставляют контакты тех людей, кому они считают необходимым сообщить информацию о них. Это могут быть как родственники, так и другие лица, которых указывает военнослужащий.

Прислать свои вопросы в пресс-службу полка Кастуся Калиновского можно через телеграм-канал @PressBelWar и чат-бот @BelarusAndUkraineBot.

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