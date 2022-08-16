«Измененный пробег видит, а работу в такси — нет?» 1 16.08.2022, 15:44

Белорусы протестировали новую базу данных подержанных авто.

С прошлой недели на портале электронных услуг работает электронная база подержанных автомобилей. С ее помощью можно узнать информацию о транспортном средстве: находится ли в розыске, пройден ли техосмотр и каковы показания одометра.

Журналисты av.by решили проверить новую услугу в действии, а также попросили представителей автобизнеса поделиться своим мнением о ноу-хау для Беларуси.

Измененный пробег видит, а работу в такси — нет?

По сути, в одном «досье» объединили показания из нескольких старых баз, включив данные «Белтехосмотра», Белорусского бюро по транспортному страхованию, ГАИ и информацию о розыске. «Предоставление систематизированных сведений об автомобиле», а именно так называется услуга, стоит 3,36 BYN. Для поиска нужных характеристик потребуется VIN-номер кузова.

Испытаем базу на примере одной из самых популярных для Беларуси моделей — Volkswagen Passat. Наше внимание привлек экземпляр шестого поколения (кузов B6) по верхней для рынка цене — $12 600. «Пассат» оснащен двухлитровым бензиновым двигателем и АКПП, а также — внимание — имеет пробег всего 42 тысячи километров. Ну чем не идеальный вариант для эксперимента?

Регистрируемся в системе НЦЭУ, после чего без труда находим нужную услугу. Оплачиваем по банковской карте или через ЕРИП — «баланс пополнен». Введя VIN-номер нашего VW Passat, ожидаем выдачу сводной информации.

Стоит признать, что в целом сведения предоставляются скудные и пользователя ждет разочарование. Если продавец или бывшие владельцы ранее не проходили техосмотр и ездили без страховки, то 3,36 рубля будут потрачены на сообщение о том, находится ли автомобиль в угоне. К слову, это можно узнать и бесплатно в базе МВД.

Наш подопытный «Пассатик» оказался не в розыске, однако других подробных сведений о нем получить не удалось. Из четырех вкладок отчета две не несли фактической информации.

Самая лакомая часть скрывалась в последней вкладке, где были указаны данные о пройденном техосмотре — в далеком 2016-м — и зафиксированном тогда же пробеге в 217 522 км. О чудо! Видимо, шесть лет одометр работал в обратном направлении.

Сделаем вторую попытку. Правда, на этот раз проверим, действительно ли база предоставляет сведения об использовании автомобиля в службе такси. Для наглядности эксперимента подберем машину, принадлежность которой к таксопарку очевидна. И это Kia Rio 2020 года с ГБО на пропан-бутане за $11 900. Пробег — 160 тысяч километров.

Повторив процедуру оплаты во второй раз, вчитываемся в подготовленный системой отчет. На этот раз лицевая страничка более полная. Автомобиль в розыске не значится, договор страхования на машину оформлен.

Правда, во вкладке «Диагностические сведения о транспортном средстве», которая очень понравилась при прошлом запросе, в этот раз мы не нашли ничего полезного. Сравнить пробег не представляется возможным. Более того, судя по сведениям из «резюме», авто не работает в такси. Занавес!

В идеале появление подобной базы должно сделать белорусский авторынок прозрачнее, однако, как мы видим, далеко не каждый отчет содержит полные данные об автомобиле. В итоге небольшая стоимость однократного запроса вырастает до существенной суммы, если запросов потребуется несколько.

«Данные по пробегу при прохождении ТО и работе в такси — большой плюс»

Мы обратились к представителям автобизнеса с вопросом, как они воспринимают запустившуюся базу данных. Вот что нам ответили в Selectcar, компании по подбору авто и мотоциклов.

— Если будут постоянно дорабатывать ее и добавлять новую информацию, чтобы база в конечном счете стала похожа на российские платные сервисы (autoteka.ru, avtocod.ru), то это, несомненно, хорошо. Для покупателей она окажется неплохим инструментом при выборе авто, а сам рынок подержанных автомобилей станет прозрачнее.

— На текущий момент это, по сути, лишь объединение нескольких баз, которые были доступны и ранее, пускай с добавлением новой информации. Данные о транспортном средстве можно найти в техпаспорте, а фото запросить у продавца или посмотреть вживую. То же самое касается и страховки: есть открытая бесплатная база. Если известен регистрационный номер автомобиля, можно проверить информацию онлайн или при личном осмотре. Сведения о розыске — также бесплатная база, и находится она в открытом доступе. Большой плюс нового сервиса — информация по пробегам при прохождении ТО и работе в такси, ведь до этого проверить такие данные по базам возможности не было.

— Чтобы услуга получилась в полной мере полезной, в одном месте должно быть собрано максимум возможной информации, особенно когда база платная. К уже имеющимся сведениям стоит добавить такие, как количество собственников ТС и периоды владения им, география регистрационных действий, проверка на участие в ДТП, страховые выплаты (с полным расчетом ремонтов), проверка на залог и ограничения, дата таможенного оформления, информация от дилера о техобслуживании, а также история объявлений с предыдущих продаж — стоимость, километраж, фото и описание. Чем полнее данные, тем более ценной становится эта база.

«Полезно иметь в базе информацию о ДТП»

Представители салона «Автодом», одного из крупнейших столичных автохаусов, считают, что возникновение такого сервиса способно уменьшить количество случаев мошенничества на вторичном рынке.

— Появление подобной базы в Беларуси упростит поиск нужного автомобиля. Можно будет проследить его историю, динамику пробега и обременений, а это значительно уменьшит случаи мошенничества на автомобильном рынке. Окажется возможно свести к минимуму (либо исключить вообще) случаи приобретения и приема на комиссионную продажу автомобилей, владельцы которых признаны погибшими, или экземпляров с серьезными повреждениями у недобросовестных продавцов.

— Данный функционал значительно упростит поиск машины требуемых параметров и состояния, также приведет к более достоверному ценообразованию на автомобильном рынке. Дополнительно было бы очень информативно и полезно иметь в базе информацию о ДТП с участием рассматриваемого к покупке автомобиля, зарегистрированных Государственной автомобильной инспекцией. Подобно тому как это работает в Российской Федерации, — отмечают в компании.

«Можно равняться на американский Carfax»

Своим мнением о «новинке» поделился также Виталий Скребец, директор «БелАукцион-Групп», одного из немногочисленных аукционов по продаже автомобилей и других транспортных средств в нашей стране.

— На мой взгляд, это странноватая база по своей сути. Мне кажется, она больше нужна представителям ГАИ и государственных учреждений. Конечно, в ней можно проверить машину перед покупкой, но некоторая информация и так доступна бесплатно! Насколько я знаю, если автомобиль находится в угоне, вы его попросту не снимете с учета. Тем не менее мошенники могут использовать поддельный техпаспорт — в таком случае база будет полезна.

— Чтобы понять, чего не хватает этой услуге, нужно поставить себя на место покупателя. Какие критерии важны? В первую очередь пробег и информация о ДТП. Полезности и нужности этой базе принесли бы данные, которые предоставляет, например, американский сервис Carfax — очень удобная система. По аналогии с ним должна сливаться информация от страховых компаний и станций кузовного ремонта, а также сервисов (о проведенном техническом обслуживании, в том числе дилерском). Некоторые владельцы сохраняют чеки и заказ-наряды, но бумага имеет свойство «исчезать», если у машины ремонтировались двигатель или КПП. Как по мне, от таких данных в Сети была бы максимальная польза для белорусского авторынка.

— Уверен, добавление в базу информации о ДТП и кузовном ремонте послужило бы защитой и для страховых компаний. Все-таки встречаются случаи мошенничества: приобретается неоднократно битый автомобиль, его страхуют, а после сознательно разбивают, рассчитывая на полное покрытие стоимости машины. Появись такие сведения, автомобильный рынок Беларуси стал бы чище и прозрачнее.

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