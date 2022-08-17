Охота на «вагнеровцев»: выживут единицы 17.08.2022, 8:00

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Что происходит с «элитными» наемниками в Украине.

Ряды российской так называемой частной военной компанией «Вагнер» («Лига»), контролируемой ГРУ, за последние дни еще больше поредели. Как оказалось, опыт «работы» в горячих точках наемникам не особо помог, а с HIMARS тягаться бесполезно. По краю уже ходит и куратор «музыкантов» Евгений Пригожин, ранее старавшийся больше держаться в тени.

Подробнее о том, что изменилось и почему шансы выжить у «вагнеровцев» стали стремиться к нулю – читайте в материале OBOZREVATEL .

«Музыканты» превратились в «оркестр Кобзона»

За время полномасштабного вторжения России в Украину ЧВК «Вагнер» понесла большие потери. Как признают в среде наемников, такого количества «двухсотых» не было ни в одной «миссии» в других горячих точках мира.

Первым холодным душем для «вагнеровцев» оказались бои в Киевской области, однако самые серьезные потери произошли все же на Донбассе.

Из аудиоперехватов СБУ и информации Главного управления разведки МО стало известно о гибели «элитных» наемников, которые до этого прошли Сирию. Но, как они сами ранее признавались, те «командировки» оказались цветочками.

С появлением у ВСУ нового, высокоточного вооружения жизнь российских оккупантов и вовсе превратилась в ад. За ювелирной работой украинских защитников по складам боеприпасов и скоплению военной техники противника сейчас наблюдает весь мир. Однако одной из важных целей для уничтожения конечно же является и «живая сила».

«Вагнеровцы» уже совершили в Украине множество военных преступлений и остановить их –– означает предотвратить новые. Одним из таких успехов стала операция по ликвидации базы наемников в оккупированной Попасной (Луганская область). Удары (предположительно из HIMARS) отправили на тот свет большое количество расслабившихся «вагнеровцев».

Личную информацию наемников всегда тщательно скрывают, как и точное количество потерь. Однако 16 августа в сеть попали данные о гибели в Попасной российского пропагандиста, админа крупного Telegram-канала «вагнеровцев» с позывным «Белый» («500»). По нему оккупанты устроили настоящий плач.

По информации источников OBOZREVATEL, «Белый» был хорошо известен в среде наемников и сам принимал участие в войне против украинцев. Однако его путь бесславно закончился.

Многие надеялись, что среди ставших «грузом 200» окажется и «куратор» ЧВК Евгений Пригожин, но он внезапно «ожил».

Пригожин на «растяжке»

То, что Пригожин за несколько дней до уничтожения базы «вагнеровцев» в Попасной засветился на ней (на фото российского пропагандиста), сразу же вызвало массу слухов и предположений.

В то, что осторожный и дьявольски хитрый бизнесмен мог допустить ошибку и рисковать собственной жизнью, верилось с трудом. Однако на фото военкора РИА ФАН (которое, кстати, принадлежит Пригожину) «повар Путина» явно позирует. Причем на других снимках хорошо видно здание и табличка на нем – то есть, местоположение можно «пробить» за пару минут.

В том, что «повар Путина» останется жив – практически не было сомнений. Действительно, глупо было предполагать, что Пригожин останется в засвеченном месте после нашумевшей публикации. Вопрос только в том, для чего организовали такой «засвет»?

Собеседники OBOZREVATEL в спецслужбах предполагают, что «куратор» ЧВК планировал инсценировать свою смерть. По мнению офицера, на это у «повара» были причины.

Накануне полномасштабного вторжения РФ Евгений Пригожин был в очень напряженных отношениях с руководством РФ: в том числе и с министром обороны Шойгу, и с администрацией президента. Но отправка «вагнеровцев» в Украину немного снизила накал – правда, на время.

Новый звоночек для Пригожина прозвучал в середине июля, когда российский суд арестовал ведущих нескольких Telegram-каналов, в том числе подконтрольных лично «повару» – причем за получение заказов из Украины и шантаж.

Учитывая, что в РФ только за слово «мир» могут бросить в тюрьму, то контакты с украинцами, не говоря уже о «работе» на них, и вовсе посчитают предательством. Именно после этой «подставы» Пригожин бросился в новое турне по российским колониям вербовать наемников в ЧВК – в очередной раз доказывая Путину свою преданность.

Еще один «привет» миллиардеру 28 июля 2022 года передал уже Госдепартамент США: внешнеполитическое ведомство предложило 10 млн долларов за информацию, которая позволит выявить вмешательство в выборы в Штатах.

Американцам нужны данные, позволяющие идентифицировать или установить местонахождение иностранных физических или юридических лиц, которые участвуют или участвовали во вмешательстве в выборы, а также информация, позволяющую предотвратить такое вмешательство.

В Госдепе сделали акцент на особый интерес как раз к Евгению Пригожину и его «Агентству интернет-исследований» (IRA).

«Сказать, что Пригожин испугался – вряд ли, но принял меры предосторожности. На время выехал из России на оккупированную часть Донбасса чтобы «героически погибнуть», но инсценировку остановили в последний момент. По какой именно причине – пока неизвестно», – утверждает источник.

Как бы то ни было, в России все чаще говорят о том, что «армия Пригожина» стала силой, которую могут задействовать в госперевороте –– а вот этого Путин боится больше всего. Так что в ближайшее время «повару» расслабляться точно не придется, как и его «вагнеровцам».

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