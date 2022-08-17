ГУР: Россия вербует наемников из Центральной Азии, в Чечне растет возмущение 17.08.2022, 10:48

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Мусульмане не желают участвовать в «чужой» войне.

Россия вербует граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Московском регионе в ряды ВС России. В то же время в Чечне растет возмущение участием мусульман в войне между «христианскими» народами.

Об этом сообщает ГУР.

Разведчики утверждают, что российское командование пытается все активнее привлекать в ВС РФ иностранцев, поскольку количество российских граждан, которые хотят отправиться на войну в Украину, сокращается.

В Московской области сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции дали указание «проводить агитационные мероприятия» с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

«Кроме финансового стимула, тем кто согласится подписать контракт и поехать в Украину, предлагается получение российского гражданства», - говорится в сообщении.

Одновременно в Чечне продолжается формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украину.

По словам разведчиков, значительную часть «добровольцев» в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности.

Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками их заставляют подписывать контракты для участия в войне в Украине.

«Практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, которые воюют в Украине в угоду Москве, порождает волны недовольства среди жителей Чечни. Граждане республики выражают возмущение тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и погибать на «чужой» войне двух христианских народов – русских и украинцев. Такая политика Кадырова воспринимается как предательство мусульман», - говорится в сообщении ГУР.

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