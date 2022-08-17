NASA создало робота, меняющего свою форму 17.08.2022, 11:44

Фото: NASA

Настоящий подводный терминатор.

Робот Aquanaut был разработан космическим агентством в сотрудничестве с компанией Nauticus Robotics Inc. Устройство может менять свою конфигурацию, в зависимости от поставленной перед ним задачи, пишет «Новое время».

Конструкция аппарата предусматривает выполнение разных задач. Робот может быть задействован при разработке газовых и нефтяных месторождений, установки и контроля за работой энергетического оборудования, а также для очистки клеток для рыбы и креветок.

Aquanaut будет управляться операторами, находящимися на судне, а сама передача данных осуществляется с помощью кабельного подключения. Сейчас NASA и Nauticus Robotics Inc произвели два подобных устройства, а в ближайшие годы планируется построить еще 20.

Это не первая разработка роботизированного устройства для космического агентства. Раньше оно создало Robonaut совместно с General Motors.

Робот был предназначен для изучения влияния электромагнитного излучения на автоматизированные устройства, в будущем же планируется его высадка на Луну.

В ближайшее время подводные глубины могут быть наполнены множеством роботов. Им под силу выполнить задачи, с которым не справится человек — например, найти и отфильтровать микропластик из Мирового океана.

Устройство в форме рыбки имеет длину 15 мм и изготовлена из композитных нанолистов из графена с молекулами β-циклодекстрина. Робот не боится воздействия соленой воды и низких температур, поэтому сможет исследовать глубокие слои океана.

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