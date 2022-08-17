ВСУ строят непроходимую оборону на границе с Беларусью 17.08.2022, 12:01

Сергей Наев

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Наев рассказал о ситуации на севере Украины.

Украинские бойцы строят на севере страны непроходимую оборону. Наибольшее внимание сосредоточено на позициях, которые ближе всего находятся к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ.

С таким заявлением выступил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, который посетил район выполнения задач одного из подразделений в Северной операционной зоне и осмотрел позиции и обсудил повышение оборонных возможностей.

Он обратил внимание на обустройство инженерных заграждений, которые будут прикрывать подходы к району обороны батальона.

«Минирование местности на подходах к нашим оборонительным позициям сохраняет существенные способности для отпора наступления. Это очень полезный боевой опыт, который основывается на длительных боевых действиях на востоке нашего государства», - Наев.

По его словам, наибольшее внимание сейчас уделяется позициям, которые максимально приближены к государственной границе, поэтому подразделения, которые туда выдвигаются, за достаточно непродолжительное время исправно строят оборонительные позиции и принимают меры для повышения их устойчивости.

«Морально и психологически наши военнослужащие готовы к выполнению задач по назначению. Мы сделаем все необходимое, чтобы оборона на этом направлении была непроходимой для противника», - резюмировал Наев.

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