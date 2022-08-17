Резников: Украина может ударить по войскам РФ в Крыму любым оружием от США 9 17.08.2022, 14:51

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Алексей Резников

Ограничения по его применению не распространяются на оккупированные территории страны.

Украина не ограничена в возможностях нанесения ударов по военным объектам РФ в захваченном Крыму и на других оккупированных территориях. У Киева есть договоренность с Вашингтоном, согласно которой украинские войска не будут бить по территории России. Но в отношении захваченных россиянами земель таких условий нет. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В интервью «Голосу Америки» он сказал о том, что силы обороны Украины, следуя договоренностям со Штатами, не собираются наносить удары по территории РФ. Однако таких ограничений нет, когда речь идет о захваченных российскими оккупантами украинских земель.

«У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нами Соединенными Штатами и партнерами по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно, у нас таких ограничений нет. Что касается оружия, то любое оружие имеет соответствующее расстояние поражения. Поэтому в зависимости от того, с какой точки, из какой локации наносится или планируется наноситься поражение, означает, можно ли достичь той или иной цели», - объяснил Резников.

Также Алексей Резников подчеркнул, что многие не верили и в способность сил обороны Украины подбить крейсер «Москва». Однако флагман Черноморского флота РФ в итоге и вовсе был потоплен.

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