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Ровно год в Минске не регистрируют ИП

  • 17.08.2022, 15:17
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Ровно год в Минске не регистрируют ИП

Ни через нотариуса, ни через веб-портал ЕГР.

Сообщение о временной приостановке «по техническим причинам», появилось на сайте Мингорисполкома год назад, 17 августа — и за 365 дней регистрация так и не была возобновлена, отмечает dev.by.

Самое свежее объявление на сайте Мингорисполкома гласит: с 10 мая возобновляется регистрация изменений в свидетельства о госрегистрации ИП. Однако регистрация самих ИП по прежнему «временно не осуществляется». Это «временно» длится уже год.

Когда dev.by впервые позвонил по телефонам, указанным в объявлении на сайте, в августе прошлого года, им сказали, что это «технический сбой». В чём причина и когда починят, не ответили — «никто не знает». Сейчас голос на том конце трубки говорит: «Я могу вам сказать только то, что указано у нас на сайте — по техническим причинам». И снова без каких-либо прогнозов. ИП в Минске нельзя открыть ни через нотариуса, ни через веб-портал ЕГР. Но при этом в областях, включая Минскую, — можно».

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