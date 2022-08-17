Белорус в Польше ехал на фуре на всю ширину дороги 17.08.2022, 23:26

2,004

иллюстрационное фото

Пьяный мужчина хотел подъехать к ближайшей заправке.

Белорусского дальнобойщика в Польше задержали за нетрезвое вождение, сообщила пресс-служба полиции Люблинского воеводства.

Белоруса задержали в ночь на 15 августа в населенном пункте Славацинек Новы. О фуре, которая едет на всю ширину автострады, сообщили ночью в полицию очевидцы. Патруль полиции вскоре остановил авто и задержал водителя - 32-летнего белоруса.

От дальнобойщика разило спиртным, а проверка показала 2,5 промилле в выдыхаемом воздухе. Мужчина признался, что выпил накануне, а в таком состоянии хотел просто доехать до ближайшей заправки.

Назначен суд, белорусу за пьяную ездку в Польше грозит до 2 лет лишения свободы. И не зависимо от решения суда — штраф от 5 тысяч злотых за пьяное вождение в первый раз и до 10 тысяч злотых за повторное нарушение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».