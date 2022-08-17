закрыть
18 августа 2022, четверг, 0:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус в Польше ехал на фуре на всю ширину дороги

  • 17.08.2022, 23:26
  • 2,004
Белорус в Польше ехал на фуре на всю ширину дороги
иллюстрационное фото

Пьяный мужчина хотел подъехать к ближайшей заправке.

Белорусского дальнобойщика в Польше задержали за нетрезвое вождение, сообщила пресс-служба полиции Люблинского воеводства.

Белоруса задержали в ночь на 15 августа в населенном пункте Славацинек Новы. О фуре, которая едет на всю ширину автострады, сообщили ночью в полицию очевидцы. Патруль полиции вскоре остановил авто и задержал водителя - 32-летнего белоруса.

От дальнобойщика разило спиртным, а проверка показала 2,5 промилле в выдыхаемом воздухе. Мужчина признался, что выпил накануне, а в таком состоянии хотел просто доехать до ближайшей заправки.

Назначен суд, белорусу за пьяную ездку в Польше грозит до 2 лет лишения свободы. И не зависимо от решения суда — штраф от 5 тысяч злотых за пьяное вождение в первый раз и до 10 тысяч злотых за повторное нарушение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип