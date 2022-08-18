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СМИ: Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным

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  • 18.08.2022, 11:46
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СМИ: Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным
ФОТО: ALEXEI NIKOLSKY/AP

Появилась информация от источника в дипломатических кругах Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Украину предложит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать встречу с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», - сообщил корреспондент телеканала из Львова, сославшись на источники в дипломатических кругах.

Тем временем, телеканал CNN Turk сообщает, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» по вопросу войны в Украине.

«Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент России Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить «дорожную карту». Затем делегации могут начать работу по воплощению этой «дорожной карты» в жизнь», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во Львове состоятся трехсторонние переговоры между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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