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Андрей Пионтковский: Россия проиграет войну после возвращения Украиной Херсона

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  • 18.08.2022, 17:15
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Андрей Пионтковский: Россия проиграет войну после возвращения Украиной Херсона
Андрей Пионтковский

После этого она будет вынуждена сесть за стол переговоров.

Такое мнение в эфире ТСН высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

«Я думаю, что победа Украины, это и так сформировано в заявлениях Зеленского и руководителей западных великих держав, будет двух этапной. Первый — состоится этой зимой, поскольку Украина никогда не подпишет ни одной капитуляции, которую навязывает ей Москва. В любом  случае активные военные действия в ноябре-декабре так или иначе прекратятся. Де-факто замораживание конфликта произойдет. Я думаю, что вполне очевидной задачей Генштаба является в течение августа-сентября и половины октября — ликвидация группировки военных РФ на правом берегу Днепра», — сказал Пионтковский .

Он добавил, что там группировка уже ослаблена, о чем свидетельствует, что командование уже все сбежало на левый берег, что, по его мнению, напоминают самую позорную страницу в истории Красной армии — бегство из Крыма в 1942 году всего командования, которое оставило без оружия,  командования, снабжения – без всего 100-тысячную армию в руках немцев.

«Рядовые офицеры для российского командования всегда были расходным материалом. Так вот – это первый этап. Это повлияет на сдвиги в России, и новое руководство РФ примет ультиматум коллективного Запада об отводе войск на позиции по состоянию до 23 февраля. А заключительный этап – возвращение Донбасса и Крыма будет проходить переговорами, а у победившей Украины будет четкая позиция о возвращении своих территорий, и это будет заключительная позиция через два-три месяца», — сказал Пионтковский.

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