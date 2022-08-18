закрыть
18 августа 2022, четверг, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Турция будет участвовать в восстановлении Украины

2
  • 18.08.2022, 19:07
  • 1,226
Турция будет участвовать в восстановлении Украины

Подписан меморандум.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш в четверг, 18 августа, подписали во Львове меморандум об участии Анкары в послевоенном восстановлении украинской инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документ подписали в присутствии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава Мининфраструктуры поблагодарил турецких партнеров за готовность помочь в восстановлении Украины.

«У турецкого бизнеса большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и он зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления», — сказал он.

В качестве первого проекта такого сотрудничества рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, соединяющего Бучу и Ирпень с Киевом. Разрушение моста в начала полномасштабного вторжения России помогло остановить наступление российских оккупантов на столицу.

В ОП добавили, что в ближайшее время появится рабочая группа, которая будет нарабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип