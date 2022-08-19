Белорусы увидели полярное сияние под Минском и Витебском 1 19.08.2022, 10:37

Явление стало возможным в наших широтах их-за выбросов «темной плазмы» на Солнце.

Ночью 17-18 августа под Минском и Витебском некоторые белорусы увидели удивительное, редкое для нас, природное явление — полярное сияние. Все из-за выбросов «темной плазмы» Солнца, которые вызвали на Земле сильные магнитные бури.

Фотографию полярного сияния под Минском 18 августа опубликовали на странице «Вконтакте» «ASTROROMANTICS (MINSK * BELARUS)».

А 17 августа фотограф Андрей Таволжанский снял на видео полярное сияние в 15 км от Витебска.

Выбросы «темной плазмы» на Солнце вызвали на Земле мощные магнитные бури. Есть вероятность, что нестабильная геомагнитная активность продлиться до 20 августа. В эти дни жители планеты, в том числе и белорусы, могут почувствовать себя плохо.

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