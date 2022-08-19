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Украинские пограничники уничтожили диверсантов, пытавшихся переплыть Северский Донец

  • 19.08.2022, 10:43
  • 1,326
Украинские пограничники уничтожили диверсантов, пытавшихся переплыть Северский Донец

Двух оккупантов ликвидированы, а остальные участники ДРГ бежали.

Украинские пограничники помешали попытке российских диверсантов форсировать реку Северский Донец. Двое оккупантов стали «грузом 200», один ранен.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, пограничники заметили группу оккупантов на реке Северский Донец.

«Те сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Заплыв не удался: двое врагов уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали», - говорится в сообщении.

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