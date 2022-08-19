Бойцы ВСУ разгромили подразделение российских десантников на юге
- 19.08.2022, 12:53
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«Голубые береты» спасались бегством.
На Южном направлении был ближний бой между Вооруженными силами Украины и одним из подразделений десантников Российской Федерации.
ВСУ «наваляли» российским десантникам, рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении, размещенном в его канале в Telegram.
Представитель ОВА посоветовал противникам бежать, поскольку на всех может не хватить пакетов.
«На Южном направлении в поединке сошлись снова - в ближнем поединке - наши Вооруженные силы и одно из подразделений так называемых российских десантников. Как вы думаете, чья взяла? Совершенно верно - наши наваляли так называемым голубым беретам. Убегайте, ребята, лучше - убегайте. Поскольку пакетиков на всех может не хватить», - поделился Братчук.