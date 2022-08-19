Топ-5 молодежных сериалов, от которых сложно оторваться 19.08.2022, 13:42

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В этой подборке каждый найдет что-то для себя.

Сериалы - это отдельный вид творчества, который очень затягивает и порой лишает сна. («Униан» https://www.unian.net/lite/kino/top-5-krutyh-molodezhnyh-serialov-dlya-bessonyh-nochey-video-11943843.html) предлагает посмотреть 5 сериалов, от которых невозможно оторваться.

«13 причин почему»

В центре сюжета школьник Клей Дженсен. Его одноклассница совершает самоубийство, а позже Клей находит коробку, в которой 7 кассет, записанных Ханной. Там она называет 13 причин, почему решилась на самоубийство, и Клей - одна из них. Парню предстоит понять, почему так произошло, но путь к правде будет нелегким.

«Элита»

Одноклассники Самуэль, Надя и Кристиана переходят в новую школу после того как в их обрушилась крыша. Но попадают они не в обычное учебное заведение, а в элитное, где учатся одни мажоры. И это будет самым большим для них испытанием, так как одноклассники сразу же не взлюбили новичков.

«Один из вас лжет»

Пятеро старшеклассников провинились в школе, поэтому учитель решил наказать их и оставить после уроков. Но домой вернуться только четверо, а одного из них найдут мертвым. Не выживет Саймон, который был школьным изгоем. В связи с недоброжелательной атмосферой у парня начались проблемы с психикой. Он жестоко мстил всем своим обидчикам. Кто его убил - смотрите в сериале.

«Девочки Гилмор»

В центре сюжета проекта мать-одиночка Лорелай Виктория Гилмор и ее дочь Лорелай «Рори» Ли Гилмор, живущие в маленьком живописном городке неподалеку от Гарварда. На первый взгляд главных героинь можно принять за сестер. Они лучшие подруги, разделяют практически все - от взглядов на мир до вкусов в еде, музыке и кино.

«Американский вандал»

Сериал показывает, как огласка того или иного поступка может повлиять на судьбу человека. Однажды на парковке одной из американских школ обнаружили разукрашенные автомобили. Подозрение сразу же падает на одного ученика. И тогда руководство школы начинает свое расследование.

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