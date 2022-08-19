«Оккупанты небрежно курят над Керченским мостом» 2 19.08.2022, 23:08

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Минобороны Украины предупредило оккупантов, что наблюдает за Крымом.

Минобороны Украины после серии взрывов во временно оккупированном Крыму сообщило, что наблюдает за оккупантами со спутника компании ICEYE, подписку на который купил Фонд Сергея Притулы.

«Мы. Видим. Вас. Украинцы собрали $20 млн, чтобы посмотреть, как российские оккупанты небрежно курят над незаконным Керченским мостом», — говорится в сообщении в Twitter.

Министерство добавило, что курение в общественных местах в Украине запрещено.

We. See. You.

Ukrainian people fundraised $20 mln to watch russian occupiers smoking negligently over the illegal Kerch Bridge.

As you know, smoking in public places in Ukraine is prohibited. pic.twitter.com/2saP6zpSzs — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 19, 2022

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