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В Армении мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии

  • 19.08.2022, 23:38
В Армении мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии

Полиция ведет переговоры с мужчиной.

Неизвестный мужчина с гранатой в пятницу вечером ворвался в здание мэрии армянского города Масис.

Об этом сообщает «Новости Армении».

В настоящее время здание оцеплено сотрудниками полиции.

Полиция Армении ведет переговоры с мужчиной, сообщила пресс-служба полиции республики.

Данный гражданин — бывший депутат городского совета Масиса, который назвал причиной своих действий недовольство деятельностью мэра Давида Амбарцумяна.

Мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета, затем очевидцы услышали, предположительно, взрыв.

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