В Армении мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии
- 19.08.2022, 23:38
Полиция ведет переговоры с мужчиной.
Неизвестный мужчина с гранатой в пятницу вечером ворвался в здание мэрии армянского города Масис.
Об этом сообщает «Новости Армении».
В настоящее время здание оцеплено сотрудниками полиции.
Полиция Армении ведет переговоры с мужчиной, сообщила пресс-служба полиции республики.
Данный гражданин — бывший депутат городского совета Масиса, который назвал причиной своих действий недовольство деятельностью мэра Давида Амбарцумяна.
Мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета, затем очевидцы услышали, предположительно, взрыв.