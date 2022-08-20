«Путин — уже в состоянии ухода» 5 20.08.2022, 8:10

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В Кремле очень много «башен».

В случае смерти или ухода от власти российского диктатора Владимира Путина война в Украине все равно закончится.

Сторонники Путина не будут долго сражаться, они сразу начнут искать возможности договариваться.

Такое мнение высказал в интервью «Главреду» директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

«Путин уж очень дряхлый, уже находится в состоянии ухода. А в Кремле очень много «башен». Даже если три группы «ястребов» объединятся, боевые действия все равно будут закончены. Даже если к власти в РФ придет милитарная группа сирийских «м.», они ничего не смогут сделать. Шойгу даже не победит, Кадыров – тоже. А другие фигуры сразу будут искать возможность договариваться», — считает политолог.

Соскин уверен, что из-за многочисленных санкций и расходов на войну в РФ и Беларуси скоро наступит финансово-экономический коллапс.

«Потому что и в России, и в Беларуси грядет финансово-экономический коллапс. У них осталось только две функциональные отрасли – газовая (но и добыча, и экспорт газа сокращаются), а также нефтяная и нефтеперерабатывающая. Все остальное уходит в небытие. Но страна не может жить только за счет нефти и газа, находясь в изоляции с разрушенной банковско-финансовой системой, отключенной от SWIFT», – добавил он.

А это, по словам политолога, вызовет волну недовольства и негодования среди российского общества. Поэтому он считает, что «Россия подходит к моменту, когда Путина лучше просто убрать. Самим убрать. Потому что он становится реальной угрозой для всех «башен» Кремля, разве что за исключением Кадырова. Он реально угрожает им физическим уничтожением. Он им уж так надоел. Все видят уже, что их ждет крах».

«Все, что они накопили, создали, все, чем жили, о чем думали, над чем работали – все это будет разрушено. Поэтому угроза российского бунта – сурового, кровавого, безжалостного – сейчас нарастает. Кроме того, Зеленский выразил, а другие ( Эстония, Латвия, Финляндия и т.д.) поддержали идею о том, чтобы не выдавать россиянам даже туристические визы. Если это сделают, то котел просто взорвется, потому что некуда будет выходить пари, а внутри жить станет невозможно», — подчеркнул Соскин.

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