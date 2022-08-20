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В Минске вырос дефицит рабочих и по-прежнему не хватает медиков

  • 20.08.2022, 8:36
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В Минске вырос дефицит рабочих и по-прежнему не хватает медиков

Актуальная ситуация на рынке труда в столице.

На начала августа в Минске не хватало 22,7 тыс. работников, сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Для сравнения: на 1 июля в столице были свободны 22,4 тыс. вакансий.

В Минске по-прежнему в дефиците медики. На 1 августа наниматели нуждались в1270 медсестрах (месяцем ранее было 1278 вакансий) и 1098 врачах-специалистах (1144).

Из специалистов также нужны инженеры (723 вакансии на начало августа), воспитатели (296), учителя (255), фельдшеры (170), менеджеры (107), бухгалтеры (103), инженеры-программисты (84), педагоги дополнительного образования (82).

В Минске вырос спрос на рабочих, на начало августа для них было открыто 13,3 тыс. вакансий, или 59% от всех предложений нанимателей. Месяцем ранее — 12,7 тыс. вакансий, или 58%.

Среди рабочих больше всего востребованы у нанимателей повара (681 вакансия), водители автомобилей (492), продавцы (475), слесари механосборочных работ (374), рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (360), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (357), контролеры-кассиры (351), слесари-ремонтники (336), маляры (239), токари (218).

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