Николай Статкевич: Белорусы хотят свободы 20.08.2022, 10:27

Николай Статкевич

Лидер оппозиции обратился к народу из заключения.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича из тюрьмы:

«Белорусский народ знает о том, что он за перемены. Люди хотят свободы. Белорусы убедились в том, что из себя представляет власть. Не думаю, что нелегитимный в наших и мирового сообщества глазах, экономический не самодостаточный режим сможет сохранить контроль в течение длительного времени. Белорусам, которые продолжают борьбу, желаю достоинства и воли!».

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