ВСУ разгромили крупную ремонтную базу оккупантов в Луганской области 1 20.08.2022, 12:05

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Уничтожено 100 единиц тяжелой техники и 50 военных РФ.

В Славяносербском районе Луганской области ВСУ уничтожили ремонтную базу российских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай и обнародовал видео.

По его данным, в результате удара украинских военных уничтожено 100 единиц тяжелой техники и 50 оккупантов.

«У них как пороблено, у тех москалей. Помните их тезис: «хоть камни с неба! Нам все равно – мы территорию захватили". Вот и случается у них что-то постоянно: или бавовна, или камни с небес. В Славяносербском районе в поселке Лотиково посыпались камни. Одним «камнем» уничтожено около ста единиц техники, и где-то полсотни оккупантов отправились, как говорят, на концерт Кобзона», - рассказал Гайдай.

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