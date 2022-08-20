ВСУ разгромили крупную ремонтную базу оккупантов в Луганской области

ВСУ разгромили крупную ремонтную базу оккупантов в Луганской области1
- 20.08.2022, 12:05
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Уничтожено 100 единиц тяжелой техники и 50 военных РФ.
В Славяносербском районе Луганской области ВСУ уничтожили ремонтную базу российских оккупантов.
Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай и обнародовал видео.
По его данным, в результате удара украинских военных уничтожено 100 единиц тяжелой техники и 50 оккупантов.
«У них как пороблено, у тех москалей. Помните их тезис: «хоть камни с неба! Нам все равно – мы территорию захватили". Вот и случается у них что-то постоянно: или бавовна, или камни с небес. В Славяносербском районе в поселке Лотиково посыпались камни. Одним «камнем» уничтожено около ста единиц техники, и где-то полсотни оккупантов отправились, как говорят, на концерт Кобзона», - рассказал Гайдай.