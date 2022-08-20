Украинские разведчики уничтожили авто с оккупантами в Донецкой области 2 20.08.2022, 15:56

178-е сутки длится полномасштабная война России против украинского народа.

В Донецкой области во вражеском тылу разведчикам ВСУ удалось уничтожить автомобиль с российскими оккупантами. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали видео уничтожения россиян в тылу.

Разведывательное подразделение обнаружило тыловую дорогу по которой осуществлялось движение транспорта противника. Поэтому на одном из участков этой дороги военными было установлено минно-взрывное устройство на которое наехала вражеская машина.

- Благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж, - говорится в сообщении.

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