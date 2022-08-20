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СМИ: Алексея Арестовича нет в списках штатных и внештатных сотрудников Офиса президента Украины

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  • 20.08.2022, 18:18
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СМИ: Алексея Арестовича нет в списках штатных и внештатных сотрудников Офиса президента Украины

Офис президента Украины предоставил список всех советников главы ОП.

У главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по состоянию на 18 августа было 24 советника. Их список ОП предоставил на запрос издания «Тиждень», он опубликован 19 августа, пишет gordonua.com.

Штатных советников у Ермака шесть, остальные указаны как внештатные.

Алексея Арестовича, которого обычно представляют как советника главы Офиса президента Украины, в этом списке нет.

Из всех советников Ермака в информационном поле наиболее активно работает Михаил Подоляк – у него должность внештатная.

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