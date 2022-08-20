«Ямы по колено, а кто делать будет?» 2 20.08.2022, 22:05

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Жители Могилевского района возмущены тем, что сельхозмашины уничтожают местные дороги.

Во время уборочной каждый год на региональные дороги выходят сельхозашины, курсирующие с полей на склада и обратно. При этом в борьбе за урожай иногда страдают дороги, которые не выдерживают наплыва многотонных грузовиков. В частности, такой пример прислал житель Могилевского района, пишет mogilev.online.

«Колхозники возили зерно. Эта дорога с Городища на Семукачи, на Синюгу, на Станцию Друть. Разбили совсем. Вот какие ямы по колено, а кто делать будет?» — задаётся вопросом мужчина.

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