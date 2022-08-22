Трем белорусским легкоатлетам аннулировали результаты десятилетней давности 2 22.08.2022, 15:48

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Они признаны виновными в употреблении запрещенных веществ.

Белорусские легкоатлеты Павел Кривицкий, Надежда Остапчук и Алена Киевич официально признаны виновными в употреблении запрещенных веществ на основании анализа базы данных LIMS Московской лаборатории.

Согласно релизу Athletics Integrity Unit (независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике):

Павел Кривицкий (молот) — использование запрещенного вещества/Метода (статья 2.2) Результаты проверки доказательств LIMS DQ с 22 марта 2012 года по 16 июля 2012 года.

Надежда Остапчук (Ядро) — использование запрещенного вещества/Метода (статья 2.2) Результаты проверки доказательств LIMS DQ с 22 марта 2012 года по 25 апреля 2014 года.

Алена Киевич (бег на 400 м) — использование запрещенного вещества/Метода (статья 2.2) LIMS доказательства. Назначено 2 года дисквалификации с 4 августа 2022 года. Результаты с 14 марта 2012 года по 13 марта 2014 года аннулированы.

Стоит отметить, результаты Надежды Остапчук с 13 августа 2005 года по 12 августа 2007 года и с 26 августа 2007 года по 15 августа 2012 года уже аннулированы. Она была лишена золотой Олимпийской медали, завоеванной в Лондоне-2012 и с августа 2012 отбывала 4-летнюю дисквалификацию. А Павел Кривицкий отбывал 4-летнюю дисквалификацию.

LIMS — база данных Московской антидопинговой лаборатории. Копия этой базы была передана ВАДА бывшим руководителем лаборатории Григорием Родченковым. После ее исследования в ВАДА заявили, что в Московской антидопинговой лаборатории подменяли результаты спортсменов и скрывали положительные результаты на допинг. Именно этот скандал привел к тому, что команда России на двух Олимпиадах была лишена права выступать под флагом своей страны.

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