Куда в Беларуси пропадают популярные моторные масла? 4 26.08.2022, 11:09

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Стоимость продукции авторитетных брендов выросла в среднем в два раза.

Многие автовладельцы в Барановичах столкнулись с дефицитом моторных масел и серьезным ростом цен на них. Intex-press узнал, с чем это может быть связано, есть ли альтернатива и каковы прогнозы на дальнейшее развитие ситуации.

О проблемах, связанных со смазочными материалами, изданию сообщили читатели. Люди указывали на то, что ассортимент моторных масел в нашем городе заметно снизился, некоторые их виды и вовсе исчезли с полок магазинов, купить их теперь можно только на сайтах частных объявлений по цене гораздо выше рыночной. Что происходит на рынке, Intex-press на условиях анонимности рассказал владелец одного из барановичских магазинов автозапчастей Максим.

«Стоимость моторных масел авторитетных брендов выросла в среднем в два раза»

– На снижении ассортимента масел, главным образом, сказываются последствия локдауна, вызванного пандемией коронавируса. Производственные цепочки были нарушены, и производители масел до сих пор восстанавливают как процессы производства, так и пути реализации своей продукции.

К примеру, крупнейший итальянский завод Petronas, который производит такие востребованные у нас масла как Syntium, Urania и Selenia, на данный момент работает в одну смену, в то время как до локдауна работал в три. Ввиду того, что продукция этого производителя очень востребована, а складских запасав продукции на производстве особо не было, это напрямую сказалось на количестве ассортимента.

Полюбившееся многим моторное масло Elf, возможно, и вовсе исчезнет с полок наших магазинов. Этот бренд «держался» на российском и белорусском рынках за счет концерна Renault. Но так как производитель этого масла проиграл тендер на поставку смазочные материалов на заводы Renault, появились слухи, что этот бренд может быть ликвидирован.

Однако это не повод беспокоиться тем, кто заливал именно это масло, ведь «Elf» – это лишь одна из торговых марок «Total». Другие масла этого производителя представлены на нашем рынке и сегодня.

Таким образом, европейские масла в продаже все-таки есть, но не в таком ассортименте как, скажем, год назад, и не по тем ценам: стоимость моторных масел авторитетных брендов выросла в среднем в два раза.

И хотя в Беларуси есть крупные поставщики, которые наладили поставки запчастей и смазочных материалов крупных брендов, с их закупкой есть сложности. Если раньше то же масло постоянно было в наличии и его можно было заказать в любой момент, то на сегодняшний день поставщики сами уведомляют о поступлении тех или иных масел на склады.

«Все меняется каждый день»

Что касается масел, которые сейчас втридорога продают на популярных площадках объявлений, их везут, в основном, из Польши. А польское масло польскому маслу – рознь: там много контрафакта, и это нужно иметь ввиду при покупке с рук по объявлениям.

Жителям нашего города вместо того, чтобы волноваться и искать дешевые альтернативы (или, что еще хуже – покупать то, что стоит на полках торговых центров или строительных магазинов) я бы посоветовал научиться как следует разбираться в моторных маслах, названиях торговых марок и производителей.

А еще покупать хороший и качественный товар в фирменных магазинах автозапчастей, потому что некачественным маслом с легкостью можно «убить» двигатель своего авто. Экономия в этом деле не стоит потраченных нервов в дальнейшем.

Какие-то прогнозы по наполняемости ассортимента на данный момент давать невозможно. Не то что на месяц – даже на неделю: все меняется каждый день, и как поведет себя поставщик запчастей или масел завтра, предсказать сложно. Но хочется верить, что все нормализуется.

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