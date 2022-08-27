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Белорусский голкипер будет играть в чемпионате Сан-Марино

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  • 27.08.2022, 9:30
Белорусский голкипер будет играть в чемпионате Сан-Марино

Футболист является сыном известного в прошлом белорусского защитника Олега Авгуля.

Белорусский вратарь Алексей Авгуль подписал контракт с «Либертас» из чемпионата Сан-Марино, сообщает pressball.by.

Команда, за которую будет выступать 23-летний футболист, финишировала в прошлом сезона на седьмом месте в таблице.

Отметим, что Алексей — сын известного в прошлом белорусского защитника Олега Авгуля, на заре суверенитета выступавшего в столичных «Динамо-93» и «Торпедо», а также солигорском «Шахтере».

Что касается Алексея Авгуля, он является воспитанником ФК «Минск» и выпускником футбольной академии итальянской «Перуджи» (2016-17). В течение последних четырех с половиной лет он выступал в итальянских клубах четвертого и пятого дивизионов.

Авгуль будет не первым белорусом в чемпионате Сан-Марино. Первопроходцем стал Евгений Липень, который в 2012-17 годы защищал цвета местного «Фиорентино» и провел в его составе более сотни официальных поединков.

Чемпионат Сан-Марино стартует 2 сентября.

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