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Финский город на границе с РФ будет ежедневно включать гимн Украины

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  • 4.08.2022, 20:05
Финский город на границе с РФ будет ежедневно включать гимн Украины

Таким образом власти города хотят продемонстрировать солидарность с украинцами.

С завтрашнего дня финский город Лаппеенранта, который находится возле границы с Россией, будет ежедневно включать гимн Украины.

Об этом сообщает Yle.

Сообщается, что гимн будет звучать ежедневно в 19:30. Таким образом власти города хотят продемонстрировать солидарность с украинцами.

«Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта», — отметил мэр Киммо Ярва.

Национальный гимн Украины будут включать на крыше театра в торговом центре Iso-Kristiina. Кроме того, в городе уже поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.

Также сообщается, что в соседнем городе Иматра гимн Украины включают с конца июля.

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