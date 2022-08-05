На Волыни подготовили план эвакуации населения на случай наступления из Беларуси 8 5.08.2022, 18:21

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Ранее о плане эвакуации в случае агрессии со стороны Беларуси сообщали в Ровенской области.

В Волынской области разработали план эвакуации гражданских в случае сухопутного наступления из Беларуси, в первую очередь речь идет о приграничных районах региона. Об этом сообщил замглавы областной военной администрации Сергей Мовенко в комментарии «Суспильному».

По его словам, в случае необходимости первым делом будут эвакуировать жителей Ковельского и Камень-Каширского районов, которые расположены на границе с Беларусью.

«Если, не дай Бог, будет прямое вторжение – есть план, который был обсужден на заседании эвакуационной комиссии. Руководители громад и районных военных администраций знают, как действовать», — сказал чиновник.

Он отметил, что детали плана эвакуации засекречены и выразил уверенность, что украинские военные не допустят масштабного наступления с территории Беларуси.

Ранее о плане эвакуации населения в случае агрессии со стороны Беларуси сообщали власти Ровенской области.

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