Какие туры на море предлагают белорусские агентства на август 5.08.2022, 21:39

И сколько это будет стоить.

Хотя большая часть лета уже позади, шанс слетать на море еще остается. «Зеркало» посмотрело варианты от белорусских туроператоров. И прикинули, сколько будет стоить провести 10−14 дней на море во второй половине августа.

Турция

Провести 14 ночей в четырехзвездочном отеле на турецком курорте Кемер обойдется в 2,4 тысячи евро на двоих.

В стоимость входит перелет из Минска (плюс 120 евро топливного сбора) и проживание в отеле с питанием по системе «все включено». Такой же турпакет на двух взрослых, но уже в пятизвездочном отеле, будет стоить 3,2 тысячи евро в эквиваленте.

Есть пакетные туры в Турцию и на 10 ночей. Например, путевка с проживанием в четырехзвездочном отеле Miramor Garden Resort в Кемере по системе «все включено» будет стоить около двух тысяч евро на двоих.

Правда, как рассказали в турагентстве «Вояжтур», куда мы позвонили как частное лицо, свободные места на вылеты остались только на конец августа. Сейчас в данном агентсвте можно заказать тур с вылетом 24 августа. У других белорусских турфирм можно найти предложения и на более ранние даты

Египет

Еще одно популярное у белорусов направление — Египет. Хотя туроператоры предупреждают, что август не самое удачное время для отдыха в этой стране: слишком жарко.

— Самолет летит с дозапарвкой, поэтому ерелет составит около 9 часов, — рассказала менеджер в одной из белорусских турфирм.

Но пакетные туры в эту страну все равно продаются. Так, к примеру, стоимость 11 ночей в Шарм-эш-Шейхе стартует от 1845 евро на двоих.

— Проживание в трехзвездочном отеле Desert View Sharm по системе «все включено». 700 метров от пляжа. Есть вылеты 27, 28 и 30 августа, — объясняет наша собеседница. — В стоимость входит и топливный сбор — 168 евро. Если брать четырехзвездочный отель, например, Sunrise Remal Resort 4* в Шарм-эш-Шейхе, то на двоих стоимость будет уже 2310 евро. Пятизвездочные отели идут от 2 950 евро за 10 ночей на двоих. На данный момент есть места на вылет из Минска 17 августа.

Для счастливчиков, у которых есть шенгенская виза, могут предложить туры с вылетом из Варшавы.

— Если рассматривать такой вариант, то там и время полета будет меньше, и цена тура поприятнее. Например, две недели в четырехзвездочном отеле в египетском курорте Таба по системе «все включено» обойдутся в 1924 евро на двоих. Это вместе с перелетом из Варшавы. Правда, желающих путешествовать через Польшу у нас единицы, — рассказала менеджер одного из турагентств.

ОАЭ

Стоимость пакетного тура на 11 дней в ОАЭ начинается от 1,7 тысячи евро на двоих. В эту сумму входит перелет из Минска, проживание в отеле. Питание — только завтраки.

— Но сразу предупрежу, что в ОАЭ сейчас не высокий сезон. В августе там еще жарче, чем в Египте. Если смотреть отели, которые работают по программе «все включено», то стоимость тура в ОАЭ будет выше — 2,5−2,7 тысячи евро на двоих, — рассказала специалист и отметила, что на данный момент по этому направлению билетов из Минска на август нет.

Некоторые турфирмы могут подобрать пакетные туры в ОАЭ из Москвы. Например, «Компания Энивей трэвел» предлагает 8 ночей в четырехзвездочном отеле Avani Ibn Battuta Dubai с двухразовым питанием и перелетом из российской столицы за 1 942 евро на двоих. Есть и другие варианты отелей.

Грузия

В Грузию белорусские турфирмы предлагают как автобусные, так и авиатуры.

Напомним, в мае сократили полетную программу в Батуми, поэтому турагентства предлагают белорусам рейсы в Тбилиси и Кутаиси, что в 150 километрах от моря и грузинского курортного города Батуми.

В турагентстве «Вояжтур», куда мы позвонили как частное лицо, нам предложили комбинированный тур «Тбилиси + Батуми» с «насыщенной и интересной программой» на 12 ночей за 2 448 евро. В стоимость входит перелет из Минска в Тбилиси (обратно — вылет из Кутаиси), трансферы до Батуми и в аэропорт, обзорная экскурсия и проживание в четырехзвездочных отелях с завтраками.

Автобусные туры в Грузию дешевле: 10 дней на море обойдутся в 746 евро на двоих. Дополнительно надо будет оплатить туристическую услугу: для взрослого — 80 рублей, для ребенка до 12 лет — 40 рублей. В дороге в общей сложности придется провести 4 дня.

Такой тур можно найти, например, на сайте туристического агентства «Авалон-тур».

Выезды из Минска 18 и 27 августа. Также есть даты на сентябрь. Ехать надо будет через территорию России с ночевкой в Невинномысске.

В стоимость тура входят: проезд автобусом, проживание в гостевом доме «Солнечный бриз» около моря, трехразовое питание, два транзитных ночлега с завтраками, экскурсии.

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