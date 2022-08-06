Андрей Пионтковский: Почему Путина не ликвидируют, как бен Ладена? 8 6.08.2022, 18:52

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Андрей Пионтковский

Российский политолог ждет показаний главы Кремля на Мариупольском процессе.

Российский оппозиционер, политолог и математик Андрей Пионтковский, проживающий в Вашингтоне, порассуждал на тему, которая интересует не только украинцев, но и граждан многих стран мира. В интервью украинской журналистке Наташе Влащенко эксперт отметил, что он много раз задавал риторический вопрос, почему Путина и Патрушева, которые за последние 22 года убили на порядок больше людей, чем Усама бен Ладен и Айман аз-Завахири, просто-напросто не лишат легитимности.

«Я спрашиваю, почему даже бесспорный друг Украины, которого мы очень ценим, госсекретарь США Энтони Блинкен до сих пор не отреагировал на единодушные требования американского Сената объявить этих мерзавцев (Путина и Патрушева – ред.) террористами. Я надеюсь, этот шаг будет сделан в ближайшие дни», – сделал оптимистичное заявление Пионтковский.

«Но что на самом деле стоит за этой нерешительностью? Это чем-то им грозит?» – поинтересовалась ведущая.

На этот вопрос политолог ответил, что в американских газетах подавали следующий аргумент: признание РФ страной-спонсором терроризма осложнит отношения с европейскими странами. Европе это не понравится.

«Ну и черт с ними, если им не понравится! – возмутился Пионтковский. – Я думаю, что все это впереди. Но что касается ликвидации Путина и Патрушева, то я бы предпочел, чтобы они были ликвидированы не в результате точечного удара, а чтобы мы услышали их показания на Мариупольском процессе».

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