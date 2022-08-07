Изюмская группировка армии РФ забуксовала 1 7.08.2022, 11:17

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фото: reuters

Это открывает новые возможности для ВСУ.

российские оккупанты перебрасывают с Востока на Юг часть своих войск. Группировка противника на Изюмском направлении сейчас не может развивать наступление.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что это в определенной степени создает соответствующие возможности для ВСУ.

Мусиенко считает, что российские захватчики не могут развивать наступления на Изюмском направлении.

«Мы можем констатировать по состоянию на сегодняшний день, что Изюмская группировка войск, которая выглядела одной из самых боеспособных и оттуда активно развивалось наступление, оно забуксовало фактически», – заявил военный эксперт.

По его словам, личный состав врага на Изюмском направлении несколько деморализован, оккупанты мечтают и ждут вывода оттуда и замену другими российскими подразделениями.

Мусиенко отметил, что Россия перебросила определенное количество войск из Изюмского направления на Юг. Это фактически оказывает меньшее давление на Славянск и Север Донбасса.

«В определенной степени, конечно, это создает соответствующие возможности для украинских сил обороны», – сказал он.

По мнению военного эксперта, как только появится возможность, украинские защитники, безусловно, будут ее использовать. Сейчас направление Изюма и Харькова выглядит уже менее напряженно и рискованно.

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