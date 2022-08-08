Эксперты: К концу года инфляция в Беларуси приблизится к новому рубежу 1 8.08.2022, 9:55

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На стороне повышения цен играет и Нацбанк.

Потребительская инфляция в III квартале в Беларуси прогнозируется на уровне около 18% и к концу текущего года может составить около 19%, пишет thinktanks.by.

В числе ключевых факторов потенциального проинфляционного влияния - вероятность избыточного смягчения монетарной политики и необходимость выстраивания новых цепочек поставок товаров в Беларусь. Об этом говорится в обзоре инфляции, подготовленном Исследовательским центром BEROC.

Как отмечается в обзоре, ключевой фактор потенциального проинфляционного влияния во втором полугодии 2022 года – выстраивание новых цепочек поставок товаров в Беларусь. Этот процесс сопряжен с удлинением сроков поставок и повышением издержек, в том числе из-за затруднений финансовых транзакций. Возможно и дальнейшее повышение стоимости топлива на внутреннем рынке при ограниченных поставках на экспорт.

Во втором полугодии сохранится проинфляционное влияние курса белорусского рубля и инфляционных ожиданий. При сохранении текущих подходов Нацбанка к курсовой политике и сохранении российского рубля к доллару в диапазоне 50–70 USD/RUB белорусский рубль может оставаться недооцененным в терминах реального эффективного курса. Степень этой недооцененности может снизиться к концу года, однако проинфляционный эффект курсового фактора сохранится, пусть и в меньшем масштабе в сравнении с первой половиной текущего года.

Как отмечают экономисты, наблюдаемое сейчас падение выпуска в большей степени объясняется снижением его потенциала. В связи с этим наиболее вероятным видится сохранение отрицательного разрыва выпуска в пределах 3–5%, что сопоставимо со значениями 2015–2016 гг. В связи с этим дезинфляционное влияние внутреннего спроса будет ограниченным.

Понижение мировых цен на нефть и продовольствие возможно к концу года при условии высокого урожая зерновых в мире и избегания мгновенного прекращения поставок нефти и газа в ЕС из России. Вместе с тем стоимость сырья сохранится на уровнях, существенно выше привычных в последние годы.

В базовом сценарии экономисты BEROC ожидают замедления инфляции в ключевом торговом партнере Беларуси – России – до 13–15% к концу 2022 года в условиях подавленного внутреннего спроса и чрезмерно крепкого российского рубля. Вместе с тем из-за недооцененности белорусского рубля к российскому дезинфляционное влияние российской экономики на белорусский рынок будет ограниченным.

Вместе с тем авторы обзора обращают внимание, что монетарные условия в Беларуси остаются проинфляционными. Решение Нацбанка о приостановке с 6 июля аукционных операций регулирования ликвидности банков в условиях профицита ликвидности, на взгляд экономистов BEROC, может усилить проинфляционный эффект монетарных условий. Кроме того, активное смягчение монетарной политики в среде структурного спада и повышенных инфляционных ожиданий несет в себе угрозу ускорения инфляции и ее устойчивого закрепления на высоких уровнях.

Также вероятность углубления проблем с поставками при постепенном исчерпании запасов импортных товаров и комплектующих несет в себе угрозу второй волны повышенного роста потребительских цен ближе к концу года, что может отразиться на прогнозе.

При этом осязаема угроза очередного витка повышения мировых цен на энергоносители и продовольствие, что также может повлиять на точность прогнозирования. Эти риски реализоваться в случае резкого прекращения поставок нефти и газа в ЕС из России и меньшего, чем ожидается, урожая зерновых и масличных в мире при сбоях поставок из Украины и России.

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