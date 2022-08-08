Китай не поможет 2 Юрий Кирпичев

8.08.2022, 11:18

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Без поставок импортных технологических компонентов экономика России не проживет.

Сработали ли санкции против Ирана, Кубы, Северной Кореи, если укрепили и законсервировали там тоталитарно-авторитарные режимы? Да, сработали, изолировав эту заразу и не дав ей усилиться и расползтись. Но эти страны-изгои мононациональны и сравнительно невелики, Россия же огромна, как бы федеративна и даже затронута европейской цивилизацией. Поэтому есть надежда, что в ее случае санкции сработают лучше, а после военного поражения ее и вовсе попустит.

Российский оптимизм

На днях московский френд по Фейсбуку, человек вроде бы знающий (работал заместителем главного редактора научно-популярного журнала «Кот Шредингера»), поместил радостный пост. Мол, проницательность его не подвела: «Еда в магазине «Магнит» обратно подешевела. Да и не только еда. Скажем, носовые платочки, вместо которых я четыре месяца употреблял душевую туалетную бумагу по 12-14 рублей, вернулись на осенние цены. Плюс к этому появились новые товары, которые стоят дешевле прежних, но разницы в качестве я не обнаружил. Например, стиральный порошок по 25 рублей. Раньше я стирал Тайдом, но теперь он за пределами моего понимания – за 150. ... Мой ценник на регулярные лекарства тоже вернулся на осенние значения, впрочем, уже два месяца назад. А я здесь живу. И я очень умный...»

Далее и вовсе лихо писано, но не буду цитировать, все и так ясно с русиш культуриш. Экс-редактор судит об экономике по наличию товаров в ближайших магазинах и ценам на них. То есть на бытовом, самом понятном потребителю уровне. И он не одинок – вся Россия взбодрилась. Мои московские родичи слетали на отдых в Турцию, цены в магазинах падают с конца мая, ну а то, что стало труднее купить смартфон и починить иномарку, что исчезает хороший макияж, виски, дамские прокладки и прочие излишества, так на то и военные трудности и лишения. Русские не сдаются, они сплотятся вокруг Путина и перенесут любые тяготы.

Но перенесут ли? Я, радуясь оперативной реакции Запада, прогнозировал в конце марта, когда любой повод для оптимизма был дорог, что к концу мая российский потребительский рынок начнет испытывать товарный голод. Ошибся. И товарные запасы оказались велики, и поток поставок пресекся не так быстро, и после мартовского ажиотажа спрос упал. Задуматься об экономии россиян заставили падение зарплат и мрачные перспективы.

Уходящие западные компании хоть и гарантировали компенсации по безработице в течение 2-5 месяцев, но понять, что к чему, было нетрудно. К тому же, чтобы не портить статистику (за этим следит власть), многие местные предприятия не увольняли персонал, а снижали зарплаты либо выпрашивали господдержку. Поэтому с конца мая в России царит дефляция, отражающая падение доходов населения, и она куда более объективный показатель, чем опросы ожиданий населения и бизнеса. Это признак не столько экономической стабилизации, как любят интерпретировать замедление инфляции чиновники, сколько специфики нынешнего кризиса: низкий спрос на продукцию заставляет компании сдерживать цены. Министр экономического развития Максим Решетников уже предупредил, что экономика России «сползает» в опасную дефляционную спираль».

Думаю, вопреки прогнозам, в сентябре, когда закончатся последние социальные выплаты, в том числе и на заводах, поддерживаемых из бюджета, когда шило скрываемой безработицы вылезет из бюджетного мешка (вот и Минэкономразвития РФ прогнозирует подъем безработицы осенью), начнется настоящий и ускоряющийся социально-экономический кризис. Предвидеть его легче, чем кризис потребительского рынка. В конце-концов, доля импорта в продуктах питания не превышает 30%, без деликатесов худо-бедно можно прожить, так что с голоду россияне не умрут, без новых смартфонов и автомобилей какое-то время обойдутся, как и без испанского хамона (его уже не давят бульдозерами...), сигарет «Филипп Моррис» и виски «Джек Дэниэлс» . Но без поставок импортных технологических компонентов, ПО, запчастей и расходных материалов экономика России не проживет.

Санкции работают

Да, примерно с середины июля заговорили о том, что российская экономика неожиданно легко переносит санкционное давление, в отличие от экономики Европы, страдающей от последствий санкций. Но свежая статистика Европейского ЦБ показывает, что санкции работают. И главное, о чем говорит она, это падение импорта. В сравнении с 2021 годом снизился экспорт в Россию всех основных торговых партнеров, в том числе и не вводившего санкции Китая. Экспорт из США к июню упал на 85%, из государств еврозоны на 45%. И это самое важное! Потому что без импорта Россия обречена на деградацию, скатывание в разряд стран третьего мира и прозябание. Несмотря на все ее ресурсы и рост цен на энергоносители.

Уже в среднесрочном плане разрыв отношений с передовыми западными экономиками будет для России губителен. 49% российского импорта в 2021 году приходилось на машины и оборудование и почти половина (45%) на страны, поддержавшие санкции. Доля импорта газовых турбин, к примеру, более 90% – любой, разбирающийся в энергетике, скажет вам, что это означает...

Утратив доступ к западным технологиям, Россия попытается заместить его «параллельным импортом» (что невозможно) и кооперацией с менее развитыми странами, получая от них устаревшие технологии, образцы и компоненты по более высоким, неконкурентным ценам. Произойдет не замещение импорта отечественным производством, а замещение одного импорта другим, менее передовым и качественным. Начнется, согласно терминологии ЦБ, «обратная индустриализация» , замещение технологически наиболее простых узлов отечественными аналогами. Но точнее термин «технологически регрессивное импортозамещение» , предложенный для описания этого уникального процесса известным экономистом Бранко Милановичем. Это сценарий, когда нормальная модель развития любой экономики развернута в обратную сторону. Такого еще не было в истории.

Но и перейдя в группу технологически менее развитых стран, Россия будет проигрывать конкуренцию им в силу более дорогой и менее качественной рабочей силы (россияне не славятся трудолюбием) и более дорогого технологического импорта. Что определит ее дальнейшее отставание. Я 35 лет работал наладчиком сложного оборудования и знаю, что говорю. Через 5-7 месяцев после прекращения поставок запчастей и комплектующих станут останавливаться технологические линии и цепочки снабжения во всех без исключениях отраслях, и начнется то, чему Набиуллина подобрала изящный эвфемизм «структурная трансформация» экономики. На простом русском это описывается одним словом на букву π...

Китай не поможет

Россия возлагает большие надежды на Китай, но в 2021 году он экспортировал в нее товаров на сумму около $68 млрд, а его экспорт в США и ЕС составляет более $1 трлн. Торговля с ними и их союзниками в Азии гораздо важнее, чем с Россией.

Критика китайскими властями политики санкций и заявления, что Китай не будет присоединяться к ним, никак не мешает китайским банкам и компаниям соблюдать санкции и относиться к ним крайне щепетильно. Крупные госбанки уже на второй день войны ограничили операции с Россией. Госкомпании отказались от проектов, предполагающих экспорт в нее сложных технологических решений, например от участия в строительстве нефтехимического завода «Сибура» и поставки модулей для проекта «Арктик СПГ-2» . Речь не только о промышленном высокотехнологичном оборудовании: резко сокращают поставки и производители потребительской электроники — Lenovo, Xiaomi и другие.

Изменения в экономических отношениях России и Китая лучше всего иллюстрирует динамика торговли: импорт из России в первом полугодии 2022 года вырос на 48% (за счет энергоресурсов), а экспорт в Россию (прежде всего электроника и продукция машиностроения) всего на 2,1%. Цифры за март-июнь еще нагляднее: рост на 80% и падение на 17% соответственно.

Санкциями не победить, только оружием!

Да, можно было предвидеть, что такие мельницы мелют медленно и повлияют на ход войны лишь в среднесрочной перспективе, что экономические проблемы начнут сказываться но возможностях России продолжать боевые действия нескоро. Большие шкафы падают медленно.

Поэтому так важна военная помощь Запада. Окажи он ее своевременно – и ход войны давно был бы переломлен! Визит Пелоси на Тайвань показал, что имперская дурь быстро выветривается в случае жесткого отпора. Китайские и российские СМИ сорвались с цепи, они угрожали сбить ее самолет, атаковать Тайвань ракетами, грозили чуть ли не уничтожением американского авианосца! И что? И ничего, Китай утерся.

Утерся бы и Путин. Можно и нужно было сразу поставлять Украине все для победы: самолеты, системы ПВО и ПРО, гаубицы, бронетехнику, HIMARS и дальнобойные ракеты. В достаточных количествах, а не в час по чайной ложке. Давно следовало закрыть небо над ней!

Возвращаясь же к экс-редактору и россиянам, которых возмущает неизбирательность санкций (нас-то за что, мы же хорошие русские!?), объясню различие понятий коллективной вины, недопустимой в цивилизованном обществе, и коллективной ответственности, часто неизбежной в такого рода коллизиях. В тотальной санкционной войне исходно признается допустимость и желательность collateral damage, сопутствующего ущерба. Санкции должны действовать на все население и все предприятия страны. Это знаменует постепенную, но окончательную утрату того образа жизни, к которому они привыкли в последние годы, и удивляет, что они не осознают этого, принимая инерционность экономической системы и собственное непонимание простых вещей за свидетельство стабильности. В этом россияне стабильны...

Юрий Кирпичев, «Обозреватель»

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