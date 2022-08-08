Ученые создали искусственный палец, который умеет определять, из чего сделаны предметы 1 8.08.2022, 13:00

Новая система может оказать большое влияние на промышленность.

Искусственный палец может определять различные материалы с точностью больше, чем 90% только по прикосновению к поверхности. Эта технология может быть полезна для автоматизации производственных задач, таких как сортировка и контроль качества, пишет science.org.

Дэн Луо из Пекинского института наноэнергетики и наносистем Китайской академии наук и его коллеги разработали палец, который может определить, из чего сделан материал. Устройство использует «трибоэлектрические» датчики для проверки способности набирать или терять электроны и определять шероховатость материала, не причиняя вреда поверхности.

При испытании на сотнях образцов палец, в сочетании с ИИ, достиг средней точности 96,8% и не менее 90% точности для всех материалов.

Устройство состоит из четырех небольших квадратных датчиков, каждый из которых изготовлен из разных полимеров, выбранных с учетом электрических свойств. Когда датчики перемещаются достаточно близко к поверхности объекта, электроны из каждого квадрата взаимодействуют с поверхностью немного по-разному, что и можно использовать для измерений.

Эти датчики, размещенные в корпусе, затем подключаются к процессору и органическому светодиодному экрану, на котором отображается название типа обнаруженного материала. В промышленных условиях процессор может быть подключен к механизму управления производством.

«Умные пальцы могут помочь роботам проверять соответствие продукции производственным стандартам по составу и структуре поверхности, — отмечают исследователи. — Наша система также может сыграть важную роль в промышленной сортировке материалов».

По словам Бена Уорд-Черриера из Бристольского университета (Великобритания), если будет доказано, что датчик надежен в течение многих тысяч испытаний, его способность различать материалы можно использовать для контроля качества на производстве. Но он будет более эффективным в сочетании с другими датчиками, которые могут определять такие вещи, как края или трение.

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