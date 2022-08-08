Национализирован Миорский завод, который развалил Лукашенко 3 8.08.2022, 13:06

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Предприятие было успешным до момента, когда им занялся режим.

Национализирован Миорский металлопрокатный завод. Об этом в понедельник заявил Лукашенко во время посещения предприятия.

Напомним, бизнесмен Алексей Коваленок и его партнеры запустили Миорский металлопрокатный завод в 2020 году. Инвестиции составили 200 млн евро. В том же году «ММПЗ-групп» заключила спонсорский контракт с одной из ведущих гоночных команд Formula1 McLaren.

В начале лета 2021-го на предприятие должен был приехать Александр Лукашенко. Но этого не случилось, вместо него завод посетили силовики и задержали некоторых руководителей и работников. Позже стало известно, что за решеткой находятся гендиректор завода Петр Шимукович, его заместитель по экономике и финансам Дмитрий Славников и глава совета директоров Алексей Коваленок.

По данным КГБ, их обвинили по ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов). По первой из этих статей проходили еще пять человек, которых 20 июня прошлого года выпустили из-под стражи.

После задержания чиновники взялись «спасать» предприятие, обвиняя владельцев в том, что за первый год работы завод не вышел на прогнозные показатели. Однако работники ММПЗ рассказывали, что проблемы начались как раз после задержания руководства.

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