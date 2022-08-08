Стало известно, как была ликвидирована глава дивизиона артиллеристов «ДНР» 2 8.08.2022, 13:18

2,012

Террористка Ольга Качура была уничтожена во вражеском тылу.

Стали известны подробности уничтожения на Донбассе бывшей командирши артиллеристов «ДНР» Ольги Качуры (позывной «Корса»).

Террористка была уничтожена во вражеском тылу. Вероятно, ее автомобиль взорвали, сообщил украинский журналист Денис Казанский.

Он также опубликовал фото с места ликвидации Качуры, пишет «Главред».

«Пишут, что это ее автомобиль, в который то ли выстрелили из ПТУРа, то ли взорвали неизвестным взрывным устройством. Якобы опять «неуловимая ДРГ». И это при том, что никаких украинских ДРГ в Горловке не было с 2014 года. На 90% можно утверждать, что «Корсу» замочили свои. Сценарий ровно тот же, что с Бедновым и Мозговым в 2015-м», - написал Казанский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».