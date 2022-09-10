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В России вспыхнул масштабный пожар в торговом центре: посетители взялись грабить магазины

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  • 10.09.2022, 8:16
  • 9,446
В России вспыхнул масштабный пожар в торговом центре: посетители взялись грабить магазины

В первую очередь мародеры начали выносить шубы.

Вечером в пятницу, 9 сентября, в российском городе Уфе, столице региона Башкирия, загорелся торгово-развлекательный центр «Меркурий». В то время, когда продавцы спасали свой товар, некоторые посетители тоже взялись выносить из огня, в частности, шубы, но вовсе не с благими намерениями.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя соответствующее видео.

Пламя очень быстро охватило территорию площадью 1,5 тысячи квадратных метров и перебросилось на парковку. Люди массово выбегали во двор, продавцы спасали товар от огня.

Как свидетельствуют снятые кадры, несмотря на установленные везде камеры наблюдения, некоторые посетители воспользовались случаем и принялись «помогать» спасению, вынося из торгового зала, в частности, шубы.

К тушению пожара были привлечены 78 спасателей и 28 единиц техники. Информация о пострадавших пока неизвестна.

Пожар удалось локализовать, когда он охватил площадь 5,4 тысячи квадратных метров. Предварительно его причиной стало короткое замыкание.

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