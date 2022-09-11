Каталонская «Барселона» впервые за 16 лет обыграла «Кадис» 11.09.2022, 8:52

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Снова отличился польский форвард Роберт Левандовский.

10 сентября в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» футбольный клуб «Кадис» в матче 5-го тура испанской Ла Лиги 2022/23 потерпел крупное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:4, сообщает sportmail.ru.

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Френки де Йонг (55), Роберт Левандовски (65), Ансумане Фати (86 Роберт Левандовски) и Усман Дембеле (90+3). Желтые карточки получили Рафинья, Серхио Бускетс и Лукас.

Составы команд:

«Кадис»: Ледесма, Сальдуа, Мбайе, Эспино, Родригес, Собрино (Негредо, 72), Фернандес (Алакрон, 60), Алехо (Бонгонда, 60), Окампо, сан Эметерио (Алькараз, 72), Лукас (Мабил, 72).

«Барселона»: тер Штеген, Беллерин, Пике, Араухо, Бальде (Алонсо, 78), Бускетс, де Йонг, Гави (Левандовски, 57), Торрес (Дембеле, 57), Депай (Педри, 57), Рафинья (Фати, 72).

Эта победа над «Кадисом» стала для «сине-гранатовых» первой за последние 16 лет. В последний раз «Барселона» обыгрывала «Кадис» 28 апреля 2006 года в матче чемпионата Испании.

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