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Что будет происходить с курсами доллара и евро на этой неделе

  • 12.09.2022, 9:14
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Что будет происходить с курсами доллара и евро на этой неделе

Доллар и евро на минувшей неделе то дешевели, то дорожали.

При этом курс европейской валюты на последних торгах оказался чуть выше американской. Финансовый аналитик Михаил Грачев для myfin.by прогнозирует, что будет на валютном рынке на нынешней неделе.

Доллар, возможно, на текущей неделе продолжит медленное скольжение вниз до уровня USD/BYN 2,545, прогнозирует Михаил Грачев.

По его мнению, евро на фоне умеренного роста к доллару выйдет выше EUR/BYN 2,8. Российский рубль в паре с долларом может минимально снизиться в цене до RUB/BYN 4,2 за 100 российских рублей".

«Хотя, судя по объему торгов российским рублем в 2397,190 млн RUB на последней сессии в пятницу 9 сентября, на белорусском валютном рынке формируется существенный спрос на российскую валюту. Этот фактор может сработать в пользу укрепления курса российского рубля против белорусского коллеги», — добавляет аналитик.

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