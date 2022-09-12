В Беларуси с 22 сентября подорожает техосмотр авто 12.09.2022, 17:26

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Это связано с вступлением в силу изменений в закон «О дорожном движении».

с 22 сентября в нашей стране изменятся правила проведения техосмотра. Теперь состояние транспортных средств будут проверять и на соответствие техрегламентам Таможенного союза и ЕАЭС, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Это связано с вступлением в силу изменений в закон «О дорожном движении».

Услуги станций диагностики теперь будут обходиться дороже. При этом на некоторых из них цены уже выросли: за прохождение техобслуживания легкового автомобиля вместо 30 рублей просят 35-40 рублей.

Те кто игнорирует прохождение техосмотра рискуют получить штраф в размере 3 базовых величин (96 рублей). За повторное нарушение придется заплатить 5 базовых величин (160 рублей).

Поправки в закон «О дорожном движении», принятый в декабре прошлого года, предусматривают выдачу новых водительских удостоверений сроком на 10 лет, а также возможность получить подобный документ международного образца (во исполнение этого пункта правительство недавно выпустило соответствующее постановление).

Также нововведения коснутся обучения вождению: в автошколах можно будет учиться на машинах с коробкой-автоматом, а также сдавать экзамены в ГАИ на таком транспорте. Помимо этого, изменится порядок медосвидетельствования водителей.

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