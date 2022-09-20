Украинская армия захватила два плацдарма за Осколом: армию РФ окружают на Донбассе 20.09.2022, 7:57

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Российское командование бросило свою тактическую группу на заклание.

Украинские военные находятся в выгодной позиции для дальнейшего продвижения на востоке: после форсирования реки Оскол на нескольких участках ВСУ закрепились по крайней мере на двух плацдармах. Кроме того, есть и новые освобожденные населенные пункты в Донецкой области – пока неофициально.

Об этом сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление», полковник ВСУ, эксперт по оборонному планированию Константин Машовец.

«Отныне официально: ВСУ форсировали реку Оскол – сообщается, по крайней мере о 2 плацдармах. Думаю, не надо объяснять, что именно это означает. Кстати, Крымки, Яровая и Александровка – также освобождены», – отмечает аналитик.

Он также отметил, что российское командование, бросив небольшую тактическую группу своих подразделений практически на «заклание» южнее Оскольского водохранилища, недвусмысленно определило свое стремление удержать «при любых обстоятельствах» рубеж Ямполь – Лиман – Александровка – Рубцы. Однако уже очевидно, что замысел вражеских командующих закрепить линию обороны по реке Оскол потерпел неудачу.

Стоит напомнить, что 19 сентября в сети появилось сообщение о деоккупации поселка Яровая: обнародовано фото, на котором на башне сотовой связи развевается государственный флаг.

Ярову можна зафарбовувати в синій на карті pic.twitter.com/KUtvKSHtx0 — Pan Goldman (@pan_goldman) September 19, 2022

В свою очередь, освобождение сел Александровка и Крымки Краматорского района Донецкой области пока не подтверждено фото- и видеопруфами. Официальных сообщений от Генштаба ВСУ тоже еще не было. Однако об освобождении этих населенных пунктов 19 сентября сообщил в своем канале нардеп, заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

По мнению независимого обозревателя Деф Мона, в случае, если Александровка действительно освобождена, можно с большой вероятностью предположить и деоккупацию поселка Сосновое, расположенного между Александровкой, Яровой и Святогорском. В свою очередь, это позволит ВСУ атаковать российские позиции в Лимане сразу по двум направлениям.

This is why I'm not completely happy with the Yarova "evidence" pic.twitter.com/uo4V61YTRs — Def Mon (@DefMon3) September 19, 2022

Следует заметить, что на карте Deep State, которая последний раз была обновлена после полуночи 19 сентября, Яровая, Крымки, Сосновое и Александровка Донецкой области обозначены серым цветом, как территории, точный статус которых пока неизвестен.

Сообщают о вероятном освобождении нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Напомним, Вооруженные Силы Украины также полностью взяли под контроль поселок Белогоровка Луганской области. Украинские защитники уже провели зачистку от оккупантов.

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