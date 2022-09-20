ВСУ потопили баржу РФ, под «завязку» набитую техникой и оккупантами 3 20.09.2022, 8:41

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Россияне пытались переправиться через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого, но что-то пошло не так.

Украинские военные в понедельник, 19 сентября, потопили российскую баржу, которой оккупанты пытались переправить через Днепр свою технику и личный состав.

Захватчики пытались устроить альтернативную переправу вблизи Новой Каховки и Казацкого, однако это им не удалось. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Наведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов», – говорится в сообщении.

Всего за сутки украинская авиация 15 раз ударила по врагу. Были уничтожены 2 российские дроны-разведчики «Орлан-10» и «Орлан-30».

Метко били по захватчикам и ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В частности, они за сутки ударили по четырем районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах. Также били по мостам и альтернативным переправам – понтонах и баржах.

В целом российские оккупанты потеряли за сутки на юге Украины:

90 человек личного состава,

3 танка,

8 единиц другой авто-бронетехники,

3 гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С»,

4 самоходных 152 мм «Акации»,

2 самоходных орудия «Гиацинт-С»,

6 реактивных систем залпового огня «Град»,

склад вражеских боеприпасов в Правдином.

Напомним, еще одну такую российскую баржу, битком набитую техникой, украинские военные потопили 17 сентября. Российские захватчики с помощью баржи пытались переправить на другую сторону реки технику, в результате и она, и сопроводительный персонал ушли на дно.

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