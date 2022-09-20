Монеты и шпора XVII века: историк показал, что нашли на стройке в центре Гродно 20.09.2022, 11:01

После обнаружения ценных артефактов работа на стройке не прекратилась.

Котлован под здание общественного назначения на углу площади Советской и улицы Калючинской начали копать на прошлой неделе. Работы велись быстрыми темпами и были закончены за четыре дня – с помощью экскаватора землю погружали в грузовики и вывозили за пределы города. За процессом шел археологический надзор – его осуществлял сотрудник института истории Национальной академии наук Беларуси Андрей Войтехович, рассказывает «Блог Гродно».

В процессе в разных частях стройплощадки были найдены старинные предметы - предположительно XVII-XVIII веков. В числе первых оказалось 16 ружейных кремний XVIII века – на видео представлено несколько таких камешков.

Примерно в средней части котлована обнаружились вещи XVII века – монеты, шпора, фрагменты печных кафелей с цветами, изображением дракона. В числе находок оказались также немецкая каска и часть орудия времен Второй мировой войны.

Кроме того, в двух местах были раскопаны фрагменты стен и арки подвальных помещений дома, стоявшего на этом месте в период с XVIII по начало XX века. Правда, эти фрагменты сохранять не стали. Историк сфотографировал их, сделал нужные замеры, нанес на карту, затем их разрушили и продолжили рыть котлован.

Как объяснил Войтехович, сохранить фрагменты стен и арок подвалов не представлялось возможным из-за их плохого состояния. Что касается предметов XVII – XVIII веков, то они оказались здесь с привозным грунтом, которым 70 лет назад при сносе старинного дома засыпали подвалы.

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