Бар в Москве показал правдивые кадры с войны в Украине 5 20.09.2022, 14:07

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На владельцев заведения уже написали донос.

В Москве возбуждено административное дело о «дискредитации российской армии» против владельцев известного столичного бара «Рок-н-Ролл», где под песню группы Nirvana демонстрировались реальные кадры с войны в Украине. Вопиющий для России инцидент произошел еще 28 августа. На большом экране над барной стойкой в самый разгар вечеринки показали военных ВСУ, украинский флаг и пьяных участников пророссийского митинга.

Кадры снял на телефон один из посетителей заведения и выложил их в сеть. Запись молниеносно разошлась по «Z-пабликам», «патриоты» закидали бар негативными отзывами, после чего ему пришлось временно закрыться, сообщает obozrevatel.com.

«Общественник» Виталий Бородин, известный своими жалобами на российские издания «Проект» и «Орловские новости», потребовал от столичной полиции провести проверку скандального заведения.

«Учитывая количество находившихся в баре людей в момент трансляции данного видеоролика, нахождение бара в непосредственной близости от здания ФСБ России, считаем, что в действиях неустановленных лиц содержатся публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ», – цитирует Бородина провластный пропагандистский телеграм-канал SHOT.

По факту в отношении владельцев бара «Рок-н-Ролл» открыли административное дело по статье 20.3.3 КоАП. Им грозит штраф до 50 тысяч рублей (приблизительно 30 тысяч гривен).

Что интересно, на следующий день после инцидента, 29 августа, администратор telegram-канала заведения Наталья Стасюк сообщила, что ей пришлось отключать лайки и комментарии из-за обрушившейся волны хейта. При этом она не только не извинилась, но даже обозвала рассерженных русских хамами, провокаторами и ботами.

Как пишут пропагандистские СМИ, бар «Рок-н-Ролл» принадлежит юрлицу ООО «Рок-н-Ролл». Основным владельцем ООО (48,8% доли в бизнесе) является зять актера Леонида Ярмольника – 44-летний Андрей Мальцев. Ранее он построил карьеру в российском филиале скандинавского «Нордеа банка» (10 лет проработал на позиции члена правления). В 2010 году вложился в «Рок-н-Ролл» и с тех пор активно занимается ресторанно-барным бизнесом.

Еще одного совладельца «Рок-н-Ролла» (7,2% доли) зовут Азамат Каримов. Ему тоже 44 года. В первые дни полномасштабной войны уроженец Уфы открыто поддержал Украину – 25 февраля он разместил в своем Instagram флаг Украины.

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