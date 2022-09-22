Жительница Могилева напала на судебного исполнителя 4 22.09.2022, 10:07

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иллюстрационное фото

Женщина не хотела отдавать властям имущество сына.

В Могилеве мать должника напала на судебного исполнителя. Женщина не хотела отдавать имущество сына и набросилась на представителя власти. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что днем 6 сентября судебный исполнитель приехал по месту жительства должника, чтобы наложить арест на имущество для взыскания задолженности по штрафу.

«Сотрудника встретила мать должника. Набросившись на исполнителя, женщина применила насилие, а также высказывала в его адрес оскорбления и угрозы», — говорится в сообщении.

Женщину задержали. Она рассказала, что не хотела, чтобы у ее сына забрали имущество.

Действия женщины квалифицировали по ч. 1 ст. 366 (насилие либо угроза применения насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности). Уголовного кодекса Беларуси. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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