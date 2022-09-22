Путин умоляет о переговорах 4 Сергей Фурса, «Новое время»

22.09.2022, 14:13

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Россия тянет время, ухудшая свою позицию с каждым шагом.

Это, конечно, прекрасно, что Виктор Медведчук наконец-то сделал хоть что-то хорошее в своей жизни. По крайней мере, послужил доброму делу. Но может удивить, что Путин в один день делает подарок своим радикалам-маргиналам, партии войны, объявляя мобилизацию. А потом выдает нам героев-азовцев, которые в России максимально демонизированы и считаются эталоном тех же неонацистов, с которыми Путин борется и ради истребления которых он и объявляет мобилизацию.

Но, на самом деле, это проявление одного и того же. Путин взывает, что хочет договариваться.

Просто, когда он со злым лицом объявляет о мобилизации и ядерном ударе, когда с колен запускает потешные референдумы, он запугивает. И говорит, смотрите, я — сумасшедший, я же не блефую, лучше со мной договориться. Иначе, и все пропагандисты это знают, будет ядерный удар и апокалипсис. Он повышает ставки, чтобы запугать и заставить сесть с ним за стол переговоров. Он говорит, что Россия не может проиграть. Просто таков физический закон. Не может. Такие же сигналы посылают все его пособники. Как раньше они говорили, что Украина проиграет (давайте скорее капитулировать, писали друзья Путина в немецкой прессе), потом утверждали, что Украина не может не проиграть (надо искать компромисс, говорили другие друзья), а дальше перешли к теме, что Украина не может выиграть. Сейчас перешли, что если Украина выиграет, мир сгинет.

А когда Путин выдает на обмен азовцев, то он демонстрирует, мол, смотрите, со мной можно договариваться. Давайте скорее сядем и договоримся. Пожалуйста. Этим шагом он умоляет о переговорах.

Такой кнут и пряник от Путина.

Сработает ли это? Вряд ли. Потому что злой Путин никого уже не пугает. Потому что только самих россиян они могут уверять, что по-настоящему еще не начинали. Он уже выложил все на стол, уже применил силу, и никто ее уже не боится. Здесь он выглядит слабым и жалким. Это ощущается и в реакции украинцев, и в заявлениях западных лидеров. Которые не оставляют Путину шансов, отмечая, что это жест отчаяния. И он выглядит слабым и жалким. Так же, как он выглядит слабым и жалким, когда умоляет с ним договориться, выпуская украинских героев на свободу.

Разве кто-то когда-либо договаривался со слабым и жалким противником на его условиях?

А условия Запада уже давно озвучены. Путин должен уйти из Украины.

Запад сказал Путину, что нужно договориться. Китай сказал Путину, что нужно договориться. И Путин хочет договориться. Но может он это сделать сейчас только с позиции проигравшей и умоляющей стороны. Но ведь вся Россия знает, что Путин никогда не проигрывает. Это знают даже самые либеральные либералы, попивающие шампанское в Израиле, Литве и Париже. И если он вдруг проиграет, то зачем России тогда Путин. И Путин не может позволить себе проиграть. И не может выиграть. И поэтому тянет время. Ухудшая свою позицию с каждым шагом.

Сергей Фурса, «Новое время»

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